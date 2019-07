Falla servicio de agua en Recoveco

Mocorito, Sinaloa.- El servicio de agua en la comunidad de Recoveco no está del todo bien, falta darle una revisión a las bombas, porque a veces se batalla para disponer del líquido, comentaron sus habitantes en la visita a la comunidad.

Últimamente el servicio de agua potable no está funcionando como se debería, por las fallas que presenta la red de suministro. Al parecer algo está fallando porque “el agua llega de chorrito, porque además son muchas tomas y no todos pagan el agua”, comentó uno de los residentes, el señor José Angel Pelayo. Por lo que el llamado a la gente es a cumplir con lo que a cada quien le toca, para que el servicio mejore. Los pobladores señalaron que aquí no dependen de la Junta Municipal de Agua Potable, sino de un comité. Por lo que depende de todos que las cosas vayan bien.

En Recoveco es notoria la limpieza al cruzar la comunidad. Parece ser que hay mejoras, y como dijo uno de sus habitantes que ha vivido aquí por más de 55 años, “ahí va la cosa”. Así ve los cambios en la comunidad a través del tiempo el señor José Pelayo. Según los habitantes, son más las cosas buenas que malas a resaltar en este poblado. Y a diferencia de otros lugares, aquí no expusieron quejas.

Hay fallas en el suministro del agua potable a esta comunidad. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

La mayoría de los servicios fueron calificados como buenos, tanto en el sistema de drenaje, en la recolección de basura, el alumbrado público y la energía eléctrica están funcionando bien. Sobre las calles comentaron que la mayoría están en buen estado.

En esta comunidad fundada en 1947 se cuenta con planteles educativos hasta el nivel de bachillerato, como el Colegio de Bachilleres del Estado Sinaloa (Cobaes), que cuenta con dos unidades de transporte escolar. Los planteles educativos se observaron en buenas condiciones, lo que es un punto muy importante para el desarrollo de la comunidad, ya que el contar con escuelas es un enorme beneficio para las familias.