Falta crear asociación para discapacitados

Mocorito, Sinaloa.- Uno de los sectores que presenta mayor deficiencia en cuanto a gestorías y recepción de apoyos es el de los discapacitados, tal es el caso de los que pertenecen al municipio de Mocorito, en donde no se cuenta formalmente con una asociación u organización que respalde sus peticiones.



De acuerdo al coordinador de la Unión de Personas con Capacidades Diferentes, Rafael Rojo Montoya, argumenta que es de suma importancia las organizaciones o asociaciones, ya que son éstas las que hacen la fuerza; “en Mocorito no están organizados como asociación, hay algunos afiliados al DIF pero no hay asociación”.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

De la misma forma , argumentó que en ocasiones las asociaciones son usadas con tintes políticos; “el grueso de las organizaciones es que en muchas ocasiones le dan tintes políticos, por eso en lo personal nos hemos afiliado a los consejos estatales”.

También mencionó que en todas la partes sociales la unión hace la fuerza, “cuando se quiere solicitar una cosa, pedir un apoyo, que se respeten los derechos humanos, debe de haber una organización, por chica que sea tiene más fuerza que una persona sola”. Para finalizar el coordinador señaló que son muchas las personas con discapacidad que están distribuidas en las rancherías del municipio de Mocorito, pero que a su vez son muy pocas las que acuden a solicitar algún apoyo de manera formal”. El DIF Municipal atiende directamente las necesidades de los discapacitados del municipio.

La directora del CAM 36 en Mocorito, Perla Lizeth Gastélum Cruz, enfatizó la importancia de que se concrete la creación de una organización para discapacitados; “aquí en Mocorito no tenemos asociación, es muy pertinente organizar personas que tengan esa visión del derecho que tienen esas personas con discapacidad para contar con mejores ayudas, es necesario se forme una asociación, pero falta que alguien ponga iniciativa y siembre esa semilla”.