Falta de agua limita el trabajo de los módulos de riego en Angostura

Guamúchil, Sinaloa.- Un aproximado de 3 mil hectáreas de P-V se encuentran instaladas dentro del área del Módulo de Riego 74-1 en Angostura, sin embargo, más de la mitad se encuentran, por así llamarlo, ‘sembradas al bravazo’, mismas hectáreas que no tendrán apoyo de agua de parte del módulo por no tener ningún compromiso y porque no acataron las recomendaciones que se realizaron con tiempo atrás, en relación a las carencias del vital líquido.

Módulo 74-1

Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del módulo antes mencionado, manifestó que la mayor parte de las hectáreas que están registradas son de garbanzo y en cantidades muy pequeñas el maíz y el sorgo.

Agregó que sí han tenido problemas por el robo del agua por las noches, sin embargo, Bejarano Lerma dejó claro que son muy pocos los casos y que una vez identificado la persona han acudido personalmente para tocar el tema y buscar una solución.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

“Tenemos más de mil hectáreas que no están regadas y no tienen de dónde regar, el módulo no puede ni siquiera darle un auxilio, ya que traemos un faltante de más de 10 millones de metros cúbicos para sacar el O-I. No quise tomar el compromiso con nadie, el Módulo de Riego 74-1 no tiene compromiso con nadie en darle agua”, comentó Wilfrido Bejarano Lerma. Asimismo, el líder de los agricultores en el módulo en mención reconoció que la situación en el campo es muy crítica, pero realmente no cuentan con agua para apoyarlos con el riego.

En estos momentos al interior del 74-1 cuentan con más de 3 mil hectáreas sembradas, las cuales se dividen de la siguiente manera: mil hectáreas autorizadas, es decir, quienes cuentan con un pozo para el riego (convenidas), 600 hectáreas que están siendo apoyadas por los productores que tienen un pozo, y en promedio mil 500 hectáreas que no cuentan con agua, ni pozo, para los riegos.

Módulo V-II

Mientras tanto, Heriberto Tapia Armenta, presidente del módulo también en mención, agradeció a todos los usuarios por el comportamiento que han mostrado desde que indicaron que no habría agua para el ciclo P-V.

Los productores de este módulo se sujetaron al programa que se comentó en el mes de octubre. En el módulo se sembraron alrededor de 18 mil hectáreas de maíz y hortalizas y 12 mil de frijol y garbanzo, esto dentro del ciclo O-I

En relación a la cantidad de agua con la que cuenta el organismo en estos momentos, Tapia Armenta aclaró que en diciembre se aumentó el gasto de agua para el riego de asiento, a pesar de esto, en la actualidad el volumen con el que cuentan de la presa y el que les queda por rescatar les alcanza para cubrir perfectamente los cultivos que están establecidos; “siento que no vamos a tener ningún problema para que se pueda cubrir con todos los cultivos que están instalados del O-I”. finalizó.