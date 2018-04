Falta diálogo con Barrón Estrada para que se quede

Angostura, Sinaloa.- La inconformidad y molestia de parte del secretario del Ayuntamiento de Angostura, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, llegó a tanto que, en efecto, presentó por escrito su renuncia a la secretaria del presidente interino Eleazar Bojórquez Camacho, sin embargo, aún no se ha tomado alguna decisión, y esperan tener un acercamiento más directo con el funcionario para llegar a un acuerdo.



Antes, durante y después de la toma de protesta al nuevo tesorero municipal en Angostura, Jorge Guadalupe Barrón Estrada dejó claro su descontento por la decisión que fue tomada en Cabildo por los ediles. Cabe mencionar que durante la sesión amagó con presentar su renuncia, algo que tuvo poca importancia para los ediles. Sin embargo, por la tarde y alejado de los medios de comunicación el secretario del Ayuntamiento hizo entrega de su renuncia por escrito.

“Así es, de manera directa con la secretaria Jorge Guadalupe Barrón Estrada entregó un documento, el cual no lo he hecho efectivo porque no lo conozco. Se tiene la intención de platicar hoy (ayer) con él, son situaciones que se dan, es un buen elemento y solo tenemos que esperar a que se calmen las aguas y seguir trabajando”, mencionó el presidente interino en Angostura, Eleazar Bojórquez Camacho.

Asimismo, la máxima autoridad municipal informó que no han pensado quién estaría al frente de la Secretaría en dado caso que Barrón Estrada no recapacitara y renunciara por completo al cargo que venía cumpliendo.

Con este dilema, el Ayuntamiento se encuentra con una serie de dificultades para seguir operando de manera normal, las áreas como la Secretaría está en duda, así como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, en donde por cierto están sin gerente desde que Arturo Ávila Atondo presentó su renuncia.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“Ahorita tenemos comisionado al subdirector, Humberto Cebreros Favela, en el área de Sedesol, por lo pronto se estará encargando de esa área hasta que se establezca en definitiva los movimientos que se tendrán que hacer. Son situaciones normales cuando se hacen movimientos, si alguien quiere aprovechar por la cuestión política tiene la libertad, pero esperemos que no”, finalizó el presidente interino en Angostura.

Cabe mencionar que Jorge Guadalupe Barrón Estrada canceló la reunión que él mismo había pactado con la prensa para dar una conferencia de prensa en relación a lo que acontece en la Comuna.