Faltan luminarias en la colonia Niños Héroes de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La ciudadanía de la colonia Niños Héroes, de esta ciudad de Guamúchil, manifestó que tienen la necesidad de algunos topes debido a que son varias las calles que están pavimentadas y debido a esto los automovilistas se aprovechan de la situación y pasan a velocidades excesivas, sin respetar en ocasiones algunos altos.

Hay incluso algunas quejas de que algunos vehículos han chocado por no fijarse e ir demasiado recio. “Yo he tenido que poner macetas de cemento en la pura esquina, porque ya han chocado en mi casa y me da miedo que se metan en una de esas.”

Otra de las necesidades con las que cuentan es la falta de alumbrado público en una parte de la calle Juan Escutia.

La señora Dolores Valdés, vecina de esta colonia, afirmó que hay algunas necesidades en la colonia, pero que también hay cosas buenas, y es que al parecer los demás servicios públicos se encuentran en buenas condiciones.

El servicio de agua potable es uno de los que está en óptimas condiciones y no tiene problema alguno. Otro beneficio es que el camión recolector de basura siempre pasa en tiempo y forma.

Destacó que las calles están en buenas condiciones y que una ventaja enorme es tener a solo una cuadra la avenida Matamoros, porque es una calle con mucho renombre y muy transitada y además cuenta con muchos negocios.

Cerca de esta colonia existe un parque, en donde tanto adultos como menores pueden ir ya sea a jugar o a hacer ejercicio con la finalidad de distraerse un poquito de la rutina.