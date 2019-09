Familia de La Palma se refugia en albergue temporal 

Angostura.- En la comunidad de La Palma, Angostura una familia se vio obligada a abandonar su vivienda para ser trasladada a un albergue ubicado en la cabecera municipal.

La señora Maria Genoveva Elizalde Sánchez, vivió en carne propia el desespero de ver cómo su hogar era invadido por el agua.

Con una gran tristeza reflejan sus ojos narró cómo fue que la suerte le cambió por una lluvia, la cual no esperaba que fuera a causar tantos daños.

Relató que en cuanto llegó a la comunidad se le informo que deberían desalojar su casa, situación a la que ella se rehusaba, pero por la insistencia de elementos de Bomberos y de Protección Civil lograron que finalmente aceptara la ayuda y se refugiará junto con su familia en una primaria de Angostura.

No me quisieron dejar ahí, me dijeron que no me podían dejar pero yo insistía en quedarme”,