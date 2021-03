Familia de Mocorito pide apoyo en crucero para medicinas de hijo enfermo

Guamúchil, Sinaloa.- Una madre hace todo por sus hijos y más cuando un hijo cae en cama por un padecimiento. Es el caso de Marisela Flores, quien desde hace un año enfrenta la enfermedad de su hijo Jesús de Los Reyes Flores, de 32 años de edad y padre de tres hijos.

En compañía de sus nietos se traslada desde la comunidad El Palmar de los Leal hasta un crucero ubicada en el acceso a la cabecera de Mocorito para pedir apoyo a los conductores. Mientras uno de los nietos sostiene un mecate en un extremo de la calle, la nieta sostiene un bote con el nombre de su padre para pedir una moneda.

La familia realiza boteo todos los días para comprar los medicamentos, porque la salud de Jesús de Los Reyes está empeorando y no cuentan con otro ingreso más que el apoyo de la ciudadanía. La madre contó que ya vendieron su casa para poder realizar una operación el año pasado. Se le ha brindado tratamiento y se ha hecho todo lo posible para atenderlo, pero aun así la salud no mejora, y ya no se puede mover.

“Depende de una sonda para alimentarse y a veces se le tapa”, relataba su madre al manifestar la desesperación que pasa la familia cuando no encuentran cómo moverse para que lo atienda un médico y por si fuera poco, el “carro viejito” se descompuso. Es un calvario el que vive la familia y necesita ayuda.

A través de este medio la madre solicitó el apoyo de la ciudadanía con lo que sea, un peso, medicamentos, despensa, lo que sea. La familia vive en El Palmar de los Leal, y se le puede encontrar a ciertas horas de la mañana o al mediodía, en el crucero cercano a Cruz Roja. O se pueden comunicar al número de Marisela Flores, 6731065828.

Ahí bajo el sol sostienen en el bote la esperanza de que los ciudadanos depositen su solidaridad, porque no habrá mucho qué comer, pero “con que juntemos para las medicinas eso es lo importante”.