Familias de la Región del Évora se adelantan con las compras decembrinas

Guamúchil, Sinaloa.- Frente a la temporada decembrina las familias de la Región del Évora se preparan con la intención de recibir la temporada con buena despensa, es decir, buscan realizar sus compras a tiempo con la intención de evitar altos costos o la escasez de insumos para realizar sus comidas típicas para los múltiples festejos que se avecinan.

A pesar de que nos encontramos a 17 de noviembre, algunas jefas del hogar ya empezaron a adquirir ciertos ingredientes o utensilios a utilizar en las fechas como Navidad y Año Nuevo, tal es el caso de la señora María Acosta, quien asegura que para ella es importante efectuar sus compras con tiempo. Si bien señaló que no planea comprar todos los ingredientes a partir de ya, no obstante, comentó que le preocupa adquirir todos aquellos que no se echen a perder, como las sopas, condimentos y demás, incluso señaló que busca tener una buena dotación de café o polvos para realizar atole u otro tipo de bebidas para sobrellevar el frío.

Asimismo, comentó que para ella es de gran importancia acumular los alimentos para su despensa diaria con anticipación a las fechas importantes, ya que por la gran cantidad de personas que se dejan ver en los supermercados se genera cierta escasez en los ingredientes de primera necesidad, por lo que de esta manera prefiere evitar terminar estresada por no encontrar sus ingredientes necesarios.

En el mismo contexto se encuentra la señora Elena Parra, quien agregó que comúnmente la sociedad deja sus compras para el final, lo que les impide a todos realizar el súper con libertad, motivo por el cual prefiere empezar a comprar algunos insumos con gran anticipación. Comentó además que las tiendas de supermercado se saturan, los precios suelen incrementar de manera considerable, por lo que lo más recomendable para su bolsillo es actuar con tiempo. “Yo siempre realizo mis compras con tiempo, porque cuando no alcanzo a hacerlo en ocasiones ya no logro conseguir lo que ocupo, lo agarro muy caro”, comentó.

De igual manera, expuso que de esta manera suele proteger a su bolsillo, ya que asegura que cuando se acercan los días festivos por desespero no se da el tiempo de detenerse a analizar los precios o comparar cómo se venden los productos en las diferentes tiendas o mercados, de tal manera que termina comprando sus insumos a precios altos, “a veces compro las cosas, y cuando me retiro de la tienda me doy cuenta que en otro lugar lo pude haber comprado más barato”. Las señoras Elena Parra y María Acosta aseguran que de esta manera les es más fácil enfrentar los días festivos, ya que de no estar preparadas, invierten su dinero en productos de mayor costo que en días anteriores eran más baratos.