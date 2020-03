Familias deberán desinfectar sus hogares en cuarentena

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la pandemia del virus del COVID-19 y la información que se tiene hacia la prevención que se estableció a la población, ya la ciudadanía se está preparando con sus actividades a realizar para el periodo de cuarentena.

Son muchos los días que los habitantes deben permanecer dentro de sus hogares como prevención de la pandemia, por lo que se estuvo realizando un sondeo recorriendo lugares dentro de diversos puntos de las zonas de Guamúchil para conocer la opinión de los ciudadanos referente a las actividades que se tienen contempladas para desarrollar en sus hogares.

Laura Gaxiola, quien se decida a hacer limpieza en una conocida escuela primaria, señaló que al terminar de hacer el aseo en la escuela primaria, y de tapar las ventanas, así como de colocar jabones en las puertas del plantel para un mejor cuidado de prevención, empezará a implementar unas cuantas actividades durante los días de cuarentena, por lo que destacó que realizará a profundo la higienización con diversos productos para desinfectar su hogar, así como tener el cuidado debido para los niños que habitan en su casa, a quienes tiene considerado comprar juegos de mesa como entretenimiento para que sus días sean más divertidos sin dejar por un lado las tareas.

Asimismo, el señor José Montoya manifestó que se la pasará junto a su familia para pasar los días, “va a ser necesario sacar la lotería para no pasar tan aburridos estas fechas que nos tiene con tanto miedo, y algo muy importante es tener alimentos dentro de la casa para que no nos haga falta ninguno, porque son muchos los días que pasaremos en cuarentena y no podemos salir a la calle”, dijo el señor.

Por otro lado, la señora Iris Montoya, quien es ama de casa, expresó que se la pasará encerrada junto a sus hijos, por mayor precaución, sin tener mucho movimiento y contacto con los objetos.

Tras varias opiniones por parte de la gente guamuchilense, se logró captar que las actividades más implementadas que realizarán durante el periodo de la cuarentena serán los juegos de mesa y la limpieza de las viviendas.