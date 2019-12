Familias en gran riesgo de perder el apoyo de Vivienda

Angostura, Sinaloa.- Debido a la gran crisis económica por la que atraviesan varias familias de diferentes comunidades de Angostura, que están en el padrón de beneficiados del programa de Vivienda, podrían perder la gran oportunidad de por fin contar con su propio hogar, esto a raíz de que no pueden completar los 6 mil pesos que se les pide como requisito y única aportación.

Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social en el Ayuntamiento, detalla que en total está planeado la aplicación de 256 acciones de vivienda en el municipio, esto con una inversión de alrededor de 19 millones de pesos, de los cuales a Angostura le toca poner 1 millón y medio, cantidad que dividida entre los beneficiados a cada uno le corresponden 6 mil pesos, y no se ha podido llegar a la meta para que inicien las construcciones de las obras, que dicho sea de paso, son muy demandadas por la ciudadanía.

“La verdad, económicamente sí está mal la gente, pues si hablamos de hortalizas, no ha habido la fuente de empleo como otros años, en la agricultura se ve que no hay recursos para contratar personal que normalmente venía trabajando con los productores que siembran cantidades considerables de terreno, entre muchos otros factores que han venido a complicar estas aportaciones de la gente, pero los invitamos a hacer el esfuerzo de juntar los 6 mil pesos para que no pierdan el beneficio.

Nos han tocado casos de familias que están en condiciones económicas muy extremas, pero nos abonan de 500 pesos, de mil, en fin, hasta completar el recurso, ya que anhelan tener su propio hogar, y lo consiguen.

Así lo pueden hacer los demás, que soliciten ayuda con familiares, o con quien sea, pero que no pierdan el beneficio, porque la verdad sería una lástima, pero lo raro es que hay gente que dice que no tiene dinero para la aportación pero sí carga un celular de varios miles”, expresa Omar Duarte Rodríguez.