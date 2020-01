Familias en latente peligro de no tener vivienda

Angostura, Sinaloa.- Lamentablemente 25 familias de La Reforma, Angostura están en serio peligro de perder el beneficio del programa de Vivienda que promueve el Gobierno del Estado en coordinación con el Ayuntamiento, pues ni siquiera han abonado a los 6 mil pesos que les toca poner para asegurar la obra.

Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social, detalla que este problema solamente lo tienen en este conocido campo pesquero, pues a diferencia de otras comunidades beneficiadas, La Reforma ha mostrado gran apatía, y lo peor del caso es que estas familias no se han presentado a las reuniones que se han desarrollado para exponer su problemática y tratar de buscar una solución.

El funcionario municipal afirma que por acuerdo que se tomó entre los beneficiados, si estas 25 familias no cubren el total de los 6 mil pesos para finales del mes, con toda la pena del mundo quedarán fuera del programa de Vivienda y la acción que les correspondía pasará a quien sí le interesa, pues hay alrededor de mil 200 solicitudes en la lista de espera.

“Esto es algo preocupante, y el detalle lo tenemos únicamente en La Reforma, pues de las 84 acciones que vienen enlistadas, nada más alrededor del 50 por ciento ha cubierto la cuota que les corresponde, el resto ha dado abonos, pero hay 25 familias que nada, y como nos habían dado de plazo a más tardar para el pasado día 15 que quedara todo cubierto, y no pudimos, nos dimos a la tarea de hacer una reunión y convocar a todos los beneficiados, pero por diversos motivos no acudieron muchos.

Estamos viendo esto con preocupación, porque La Reforma sigue siendo el lugar más apático, distanciado en cuanto a la participación de la ciudadanía, y si no se tiene respuesta por parte de ellos pasaremos el reporte ante la autoridad competente, con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, y con argumentos sólidos tomar la decisión de poder cambiar esta acción a una gente que sí la desee.

No quisiéramos llegar a este extremo, pero si no hay interés ni apertura de diálogo con estas 25 familias se hará, porque hay muchos que sí lo requieren y seguro no desaprovecharán la oportunidad que el estado y el municipio les está brindando a muy bajo costo.

No creo que las familias de La Reforma no puedan hacer lo mismo, si cuando vinieron a solicitar la acción de vivienda portaban celulares de buen precio, o bien, pueden solicitar un préstamo e irlo pagando poco a poco. Ya se acabaron los tiempos en que el gobierno daba todo en charola de plata, ahora las cosas son de manera tripartita, más este programa de Vivienda, que involucra recursos del Gobierno del Estado, del municipio y una mínima parte el beneficiado”, explica Omar Duarte Rodríguez.