Familias piden vigilancia constante en parques

Guamúchil, Sinaloa.- Hay intranquilidad en algunos padres de familia, de niños y mujeres, que denuncian han sido víctimas de acoso en parques públicos en la ciudad de Guamúchil. Esto evidencia la falta de un plan de rondines de vigilancia constante de Seguridad Pública para detectar y prevenir dicha situación.

A través del regidor Romeo Gelinec Galindo familias denuncian inseguridad en distintos parques públicos de Guamúchil, por la presencia de presuntos acosadores de niños y mujeres. La petición a las autoridades es que es necesario que se realicen rondines constantes de parte de las unidades de Seguridad Pública. Esta preocupación fue externada por el regidor Romeo Gelinec Galindo durante la pasada sesión de Cabildo.

“No es la primera vez que lo hago saber a Cabildo con el fin de que se tomen medidas de prevención, como parte de la función de un ayuntamiento o en cuanto a Seguridad Pública se refiere, pero no se están tomando acciones para que los acosadores que han detectado las familias se ahuyenten. Esto va a servir para persuadir a todas aquellas personas que visitan estos lugares para acosar y perseguir a niños y mujeres, ya no lo hagan, que sepan que todos los días hay vigilancia”.

De acuerdo a las denuncias presentadas al regidor y a la evidencia con la que se cuenta, los parques donde más se está presentando este problema son los ubicados en las colonias Cuauhtémoc, Guamúchil Viejo y Residencial del Valle. Las familias afectadas señalan que los presuntos acosadores son en su mayoría hombres en edad adulta.

“Se tienen fotografías como evidencia, que por el mismo temor de las personas al momento de tomarlas, no son muy legibles, pero sí se tiene detectado algunos vehículos, como camionetas, un Jetta negro, un carro blanco, que no se aprecia bien la marca. Por eso el llamado a la prevención. Si empezamos a trabajar, en consecuencia vamos a ocasionar que esta gente se ahuyente. En la plática con el director de Seguridad Pública dijo que no cree que haya problemas, porque se están realizando acciones preventivas en todas las áreas, pero se puede confirmar a partir de la media tarde que hay dos unidades de Policía estacionadas, que no las utilizan y que podrían estar haciendo rondines de vigilancia”, declaró el regidor.