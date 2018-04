Ferrocarril sigue siendo un tema de interés comercial

“si dejaron las básculas tienen que entrar los carros, una de dos, o sacan las básculas, o permiten el pase, esos acuerdos de Cabildo los hicieron sin tomar en cuenta las afectaciones que pueden causar, ya que no revisaron primero, lo ideal está en haber sacado las básculas”.

“esto les afecta a los semilleros y a quienes manejan servicio de carga, como los

tráileres

, es algo que institucionalmente no los pueden parar, ahí pesan, compran y venden semillas”

“estaremos atendiendo a los comerciantes, los escucharemos, estaremos analizando su propuesta, la cual esperemos y sea de una forma técnica e inteligente y la cual sea congruente para ambas partes”

Guamúchil, Sinaloa.- A más de cuatro días de que se aprobó en el Cabildo de Salvador Alvarado el tema de la restricción de la circulación de camiones de carga pesada por la, la situación todavía sigue siendo de interés para ciertos sectores, tal es el caso del líder de los transportistas de la CNOP,, quien expresó antes de haber construido se hubiera negociado con los hoy afectados.De acuerdo al secretario de laen Salvador Alvarado, Ramón Román, enfatizó que es indispensable se dé apertura a los transportistas de carga pesada que transportan granos,A su vez manifestó que la negociación en este tipo de casos es indispensable, y dijo que la autoridad es la que está mal, ya que ellos les están invadiendo sus derechos;. De igual manera expresó que no estamos en un México libre, ya que los gobiernos quieren hacer cosas arbitrariamente; “un tráiler con más de 45 toneladas puede entrar ahí aun y cuando se le haya hecho la remodelación o se le hayan puesto dibujos, y eso que no se ha activado el servicio de carga por parte del ferrocarril como antes se hacía”.El presidente municipaldijo que todavía no se tiene una fecha precisa de cuándo estén sosteniendo una reunión con los comerciantes de la Ferrocarril, y que de acuerdo a la postura de los comerciantes de la, él está en toda la disposición de escucharlos;. En cuanto a la obra, dijo: “Lo que es por el centro de la construcción de la avenida Ferrocarril sí está apta para que pasen camiones de carga pesada, estaremos realizando una supervisión regidores y expertos en el tema”.