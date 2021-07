Fétidos olores ponen en aprietos a habitantes del Pueblo Mágico de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Más de 15 días son lo que tienen los vecinos de la calle Donato Guerra del Pueblo Mágico de Mocorito, soportando los malos olores a drenaje que sale de una alcantarilla que no los deja estar no a sol ni a sombra y que sin duda no lo soportan más.

Celerina López Gaxiola, una de las vecinas afectadas y quién tiene aproximadamente 50 años viviendo en ese lugar resaltó que jamás habían pasado por una circunstancia de esta naturaleza lo que lamentablemente hoy en día les está ocasionando dolores de cabeza.

Argumentó que estar viviendo bajo esta condición no es nada grato y a pesar de ya habérsele reportado de más de una semana el problema del drenaje a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no han hecho nada al respecto.

“Nos dijeron que no había solución que los tubos estaban colapsados que ya le había hecho lucha de destaparlos y que no se podía”, exclamó enojada.

Añadió que desde la elaboración de banquetas el registro que se encuentra ubicado por la pura calle Donato Guerra fue tapado de dónde se desprenden los fétidos olores.

López Gaxiola, señaló que el agua en vez de irse hacia la alcantarilla el agua se va para los hogares provocando derrame por las lluvias suscitadas el pasado sábado.

Ante esta problemática los vecinos piden a la paramunicipal tomen cartas en el asunto ya que no soportan más está situación.

