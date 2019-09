Fiestas Patrias no generaron buena derrama económica

Mocorito, Sinaloa.- En estas Fiestas Patrias no se registró un alto número en cuestión de la derrama económica, debido a que algunas instituciones gubernamentales ofrecieron el servicio de la verbena de manera gratuita.

Blanca Esthela Cota, representante de la Canaco en Mocorito, resaltó que en estas fechas no se instalan juegos ni locales de comida.

Yo creo que no es buena plaza, ni una buena fecha, para los comerciantes”, citó.

Agregó que pasa más desapercibido el evento porque ni los de la verbena se ponen. Dijo además que solamente dos puestos de alimentos fueron los que se dispusieron a vender y son nuevos, de los que se ponen cuando hay eventos o fiestas.

“Consideramos que no sea una fecha que deje, y esto es desde hace mucho. Probablemente muchos de los dueños de los negocios no se pongan porque hay verbena gratis y los que quieran comprar serán mínimos y no sería conveniente para ellos, porque sería más la pérdida que la ganancia”, dijo la representante de la Canaco en Mocorito.