Fiestas particulares rebasan a las autoridades municipales de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Abraham Camacho González, Oficial Mayor en el Ayuntamiento de Mocorito, afirma que para proteger la salud de la ciudadanía en general, evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19 no dan permisos para la realización de algún tipo de fiesta, pero lamentablemente muchas familias, sin medir las consecuencias, hacen celebraciones privadas en sus casas y ahí la autoridad municipal no puede intervenir.

El funcionario explica que tanto el sector Salud como las autoridades hacen su mayor esfuerzo para que la contingencia nuevamente no se salga de control, pero la ciudadanía no quiere hacer conciencia del peligro que todavía se está viviendo, y ante eso solamente les manda decir a todos los que acuden a fiestas privadas que se cuiden y protejan en todo momento para que no infecten y no lamentarse el día de mañana.

"Nosotros como gobierno no damos permisos para bares, fiestas, ni lugares que existen de recreación, pero los eventos que hacen particulares ahí ya no entramos nosotros, ya que son a puerta cerrada y la responsabilidad es de todos los que acudan.

El objetivo que tenemos es cumplir con los protocolos de salud y por lo tal seguimos las recomendaciones, pero desafortunadamente sí se llevan a cabo muchas fiestas particulares los fines de semana, pero ya es responsabilidad de la persona el cuidarse para no enfermarse y que tampoco expanda el virus.

Aun cuando el semáforo pandémico este en verde se valorará si se empiezan a dar permisos", comenta Abraham Camacho González.