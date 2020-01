Firmes con regularizar los vehículos del Ayuntamiento

Mocorito, Sinaloa.- En días pasados el regidor Eduardo Robles señaló el mal uso de las unidades propias del Ayuntamiento de parte de los funcionarios, de tal manera que se iban a tomar medidas en contra de quien hiciera uso personal de los vehículos.

Cabe mencionar que en la primera sesión de Cabildo ordinaria que se realizó en este municipio, Cristina Mápula, síndica procuradora, volvió a tocar el tema, detallando que era muy necesario sancionar a quien no hiciera caso a las indicaciones.

“Se les debe asignar un número, yo le pregunté a la oficial mayor que por qué no traían número los carros, entonces me dice que ella ya giró la orden y que algunos no lo han puesto, entonces si lo solicitó que lo pongan”, citó.

Por último se dijo que estas recomendaciones se deben hacer y en caso de que no se cumplan habrá sanciones.