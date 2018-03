Fiscal anticorrupción sostiene charla con universitarios

Guamúchil, Sinaloa.- Dentro de las actividades que se están efectuando en los 40 años de la fundación del Centro de Estudios Superiores la fiscal anticorrupción en Sinaloa Reyna Angulo, visito al institución educativa para exponer y charlar con los jóvenes sobre el tema de corrupción.

“Me invitaron a participar con una potencia en el tema de anticorrupcion, dentro de los festejos de aniversario del CESGAC, miro a los jóvenes muy entusiasmados en el tema y otros temas más, creo que son ellos donde podemos dejar la intensión de mejorar las cosas en el estado y en el país, no solo en los temas de corrupción”.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

Dijo que hay muchos factores que propician la corrupción, “yo vine hablarles de los factores que propician o generan la corrupcion en México, tanto sociales, políticos y culturales, de manera general podemos decir que en ámbito político es esa corrupción que se maneja con los recursos públicos, en el ámbito cultural es esa idea que venimos creando en la ciudadanía como cuando se dice que el que no transa no avanza y la parte social es todo lo que observamos en las calles y en todas partes pero no actuamos, lo curioso es que todos queremos un cambio pero nadie queremos cambiar”. Finalizó agradeciendo a la universidad por la invitación al evento.