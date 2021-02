Flavio Fernando Sánchez Rivera renuncia a la precandidatura de Morena para la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Vaya sorpresa la que da está tarde Flavio Fernando Sánchez Rivera, uno de los aspirantes a la alcaldía de Salvador Alvarado por Morena.

En un comunicado el conocido político confirma su renuncia a la precandidatura de dicho partido, argumentando que el proceso interno está muy lejos de ser abierto, incluyente y democrático como tanto pregona.

Además detalla que él tiene la firme convicción de transformar al municipio alvaradense, así como también proporcionarle a la ciudadanía una mejor calidad de vida.

"Les informo que he renunciado al registro para la contienda interna por la candidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado por Morena.

Decisión tomada con el respaldo de mi equipo y simpatizantes porque queremos un verdadero proyecto de transformación para nuestro municipio, basado en los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

El proceso interno de Morena en Salvador Alvarado, el pueblo lo sabe, está muy lejos de ser abierto, incluyente y democrático. Las actuaciones de quienes se ostentan como parte del inexistente Comité en el municipio son de total parcialidad, lo que impide una contienda libre y en igualdad de oportunidades, de modo que sus simpatizantes y militantes no serán quienes elijan a sus candidatos.

Ya lo declaró el propio presidente de la República que se iría de este partido si se “echaba a perder”, esto se debe al comportamiento de las tribus e intereses por encima del pueblo, de ciertos actores enquistados en este instituto político que no ha sido inmune a los vicios y prácticas que han distinguido a otros partidos.

En ese contexto, ajeno a la democracia, a la nueva forma de hacer política que todos esperábamos encontrar en Morena, es que se da este firme pronunciamiento de no contender por Morena.

Llevamos más de un año trabajando cerca de nuestra gente para llevarle algunos servicios y alimentos, procurando siempre respetar las recomendaciones de salud. La pandemia nos ha enseñado a revalorar a nuestras familias, amigos y a la gente que ha estado dispuesta hacer algo por nosotros.

En política es igual, debe considerarse la persona más allá de donde participe, evaluando su capacidad para lograr la transformación, para convertir ese anhelo en una realidad para los alvaradenses.

Agradezco a todos los que han manifestado su apoyo y adhesión al proyecto, les reitero mi compromiso con nuestra tierra. Somos un proyecto en el que cabemos todos los que tengamos por objetivo el progreso de Salvador Alvarado, la aspiración de mejorar el entorno, con pleno desarrollo de oportunidades para nuestra gente. Los invito a unirse a la verdadera transformación", detalló en su comunicado Flavio Fernando Sánchez Rivera.

