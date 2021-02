Flor Godoy López llega a la dirección del Sistema DIF en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Flor Yolanda Godoy López fue nombrada hoy como la nueva directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Angostura, en sustitución de quién fungía como director, Ángel Andrey Ángulo.

Cabe resaltar que fue esta mañana cuando se realizó la entrega del nombramiento para darle continuidad a los pendientes de trabajo que venía realizando Andrey Ángulo.

Sobre el motivo del cambio, el ex director comentó que fue requerido para integrarse al equipo de confianza de la Presidenta Municipal, Aglaeé Montoya Martínez, pero que aún no se ha definido qué puesto ocupará en la presente Administración.

La nueva directora Flor Godoy López, quién desempeñaba el cargo de Trabajadora Social en dicha institución, compartió unas palabras en su primer día como la nueva titular.

Ángel Andrey Angulo entregó la dirección a la nueva titular. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“La confianza que me están brindando me la he ganado y es un compromiso muy grande, muy fuerte, pero tengo la capacidad para sacar adelante el trabajo. Comentarles que en los siete años que estado de trabajadora social considero que he hecho bien mi trabajo y ha sido un trabajo directamente con la gente, de día y de noche porque es una institución de beneficencia a donde la gente acude para recibir apoyo”.

Sobre los pendientes que se le dará continuidad se comentó qué son muchos, pero algunos de los prioritarios son los espacios de alimentación y el trabajo que se realiza en atención a niños y niñas y adolescentes.