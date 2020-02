Floristas van de nueva cuenta contra los ‘golondrinos’

Guamúchil, Sinaloa.- El día más esperado por los floristas de la ciudad de Guamúchil es el 14 de Febrero, pero en estos momentos se encuentran con la incertidumbre de cada año, por no saber si el gobierno les otorgará el permiso para vender a los ‘golondrinos’, lo que para ellos significa una pérdida, porque pagan todo tipo de impuestos y si no venden producto deben tirarlo, mientras que los vendedores ambulantes llegan sin pagar nada, venden más barato y se llevan las ganancias.

Juan Ramón Velázquez, líder de los floristas, dijo que están buscando lograr una cita con el Gobierno Municipal para que los apoye con este tema y que no les brinde el permiso a los ‘golondrinos’.

Consideran que es una causa muy justa, ya que ellos como comercio organizado generan empleos directos, indirectos y temporales, lo contrario de los ‘golondrinos’, que solo venden y se retiran.

“Tenemos cargas fiscales que no tienen los demás, y las personas dicen que está más barato en la calle, y la verdad es que sí, porque no pagan Seguro Social, no pagan Infonavit, no pagan impuestos, no pagan el impuesto sobre nómina, no pagan nada”, citó.

Ponderó que se encuentran en una desventaja muy grande y aseguran que el gobierno debe apoyarlos, ya que son el comercio que está organizado y paga todo de manera regular.

Agregó que esta petición la realizan siempre y consideran que es algo muy justo. Por otro lado, comentó que ya están listos para esta fecha tan mencionada, además dijo que en este día tan especial para los enamorados la flor que más se comercializa es la rosa de diferentes colores pero en especial la roja.

Los ramos y arreglos son los más preferidos por los consumidores, aseguró Juan Ramón Velázquez.