Foco de infección aguas negras del arroyo Cuauhtémoc

Guamúchil, Sinaloa.- Muy inconformes vecinos de la colonia Cuauhtémoc denuncian foco de infección por aguas negras putrefactas en el arroyo al costado de las vías del tren.

El problema surgió con el drenaje del canal ubicado por las calles Silverio Trueba, Independencia y Ferrocarril, a las cercanías del Cesgac, en el cual desde hace más de seis meses están fluyendo aguas negras; existen horas del día, como cuando pega el sol y por la tarde, donde el olor fétido es tan tremendo que no se puede soportar porque provoca dolor de cabeza y estómago, comentó el presidente del Comité de Participación Ciudadana de la colonia Cuauhtémoc y sección ferrocarrilera, Onésimo López Higuera.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Aunado a ello, señaló: “Hemos estado solicitando al Ayuntamiento la intervención a través de un escrito que le hicimos por parte del Comité en representación de los colonos, desde el mes de junio de 2017, y hasta la fecha no ha habido solución”.

De igual manera, hizo un llamado a las autoridades para que solucionen de inmediato este problema de salud pública, porque está causando muchas molestias a todos los que viven ahí, porque todos respiran esos olores tan fétidos que salen. Indicó que se debe de arreglar el canal porque está lleno de palos, rama y basura, así como agua estancada desde las lluvias.

Por su parte, Carlota Dena Herrera expresó que tienen ese foco de infección en la colonia Cuauhtémoc y desafortunadamente las autoridades no han puesto cartas en el asunto, esto ya está demasiado complicado, porque es ya un problema muy añejo, hay demasiada putrefacción del drenaje, por ello es que dijo que el problema no se soluciona con tirar abate o líquidos, sino con desazolvar, para que no se estanque, ya que es demasiada contaminación.