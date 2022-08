Fortalece Angostura apoyo al deporte con firma de convenio entre autoridad municipal e ISDE

Angostura, Sinaloa.- Al darse la firma del convenio de colaboración entre Ayuntamiento e Instituto Sinaloense del Deporte, Angostura fortalece el apoyo a las distintas disciplinas deportivas.

El evento fue encabezado por el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, también estuvieron presentes Julio César Cascajares (director del ISDE), Diego Antonio Álvarez (director del Instituto Municipal de Cultura Física y el Deporte), entre otros servidores públicos y personalidades del ámbito deportivo, social y político.

Previo a la importante firma del documento, el presidente municipal, en su mensaje, confirmó que durante toda su vida siempre ha pensado que el deporte tiene que impulsarse como es debido y ahora que ostenta esta gran responsabilidad con mayor razón lo hará, pues se debe tomar en cuenta el proverbio griego que dice "mente sana, cuerpo sano".

"Son tantas las cosas que tenemos que atender que ya les estamos dando curso poco a poco para ir resolviendo las necesidades, tal y como nos lo han hecho saber los deportistas, quienes nos solicitan la construcción de los baños en las canchas de la Unidad Deportiva que está frente a la presidencia municipal.

Sin duda alguna son muy necesarios y es el compromiso que tenemos, resaltando que esta necesidad no es de ahora sino que data de muchos años atrás, sin embargo nosotros ya estamos tomando medidas para hacerlos, se necesitan y se van hacer, tengan la plena seguridad, pues el deporte es una bendición y por lo tanto hay que dignificarlo e impulsarlo como debe de ser en la medida de nuestras posibilidades", argumenta el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta.

Por su parte, Julio César Cascajares, director del ISDE, dijo sentirse muy contento por estar en Angostura y poder firmar este convenio de colaboración donde los más beneficiados son y serán los deportistas de todas las disciplinas. "El deporte de Angostura tiene que crecer y así será, ya que no venimos a firmar un convenio de letras chiquitas, mucho menos a solo tomarnos la foto ni hacerle al parapeto, no señores, esa no es nuestra ideología, sino que venimos con un objetivo muy claro, que es encontrar deportistas tanto de alto rendimiento como de cualquier faceta de la vida tales como salud, convivencia y más, dado a que la formación tiene que ser en crecimiento y los deportistas y ciudadanos de angostura se lo merecen, por ello estamos aquí, además que tenemos mucho compromiso por parte del Gobernador, Rubén Rocha Moya, de poder llegar a cada rincón de Sinaloa y poder tocar la parte más sensible del Estado y hacer grandes deportistas de formación", detalló Cascajares.

En su intervención, Diego Antonio Álvarez, titular del IMDANG, confirmó que esta firma de convenio es un paso muy importante para Angostura y sus deportistas, pues no es una simple firma sino la unión que siempre se ha marcado en el municipio: "unir al deporte, unir a la juventud y unir a todos los funcionarios, padres de familia y jóvenes, además que estamos en el Día de la Juventud", expresó.

El titular del deporte angosturense sabe que el Instituto Sinaloense del Deporte tiene un gran compromiso en todo el Estado y Angostura no es la excepción, ya que de manera conjunta, con el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, se está trabajando fuerte para sacar adelante los compromisos deportivos que se tienen y los que han surgido.

"Nuestro presidente municipal se ha puesto al 100 por ciento con el deporte y por lo tanto ha sido nuestro pilar fuerte, ya que en cualquier compromiso a todos los atletas se les ha atendido de la mejor manera posible y se les ha cumplido con su solicitud. Nos sentimos muy contentos porque paso a paso también estamos creciendo en infraestructura deportiva y eso es grato de reconocer y felicitar de igual forma al Gobernador, Rubén Rocha Moya, por el apoyo que nos está brindando", pondera Diego Antonio Álvarez.