Fracasa el descuento para regularizar motocicletas

Angostura, Sinaloa.- A unos días de que finalice el programa de descuento, lamentablemente en el municipio costero de la región del Évora fracasa la regularización de placas, licencias y pólizas de seguro de las motocicletas, detalla el delegado de Vialidad y Transportes, Gilfredo Castro.

Comenta que de aproximadamente mil 500 propietarios de motos que se tenían detectadas, alrededor de 300 sí cumplieron con su obligación y aprovecharon los descuentos ofrecidos por el Gobierno del Estado.

“El programa se cierra el próximo día 30, pero no sabemos si se vaya a dar una prórroga más de tiempo, incluso no se sabe si se va a extender hasta finales de año, hay que esperar los tiempos, pero lo que es un hecho es que si no hay prórroga se vendrá un operativo motocicleta el mes que entra, y ahí todo aquel que sea detenido y no traiga las cosas en regla será multado, incluso hasta la moto se le recogerá.

Para evitar este tipo de problemas invitamos a todos los propietarios de motos a que se regularicen, que vengan con nosotros y de algún modo le hacemos para que ya circulen debidamente regularizados”, comenta el funcionario público.