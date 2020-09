Francisco González buscará la candidatura a la presidencia de Mocorito por Morena

Mocorito, Sinaloa.- Esta mañana, José Francisco González Gastélum, acompañado de un grupo de colaboradores, manifestó sus intenciones de ir en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Mocorito por Morena para el proceso electoral del 2021, lo cual, asegura, buscará con un proyecto basado en valores, educación y la búsqueda de inversiones que beneficien el crecimiento del municipio.

El aspirante a la candidatura manifestó que poco a poco se irán dando a conocer nombres de quienes podrían formar parte de su equipo de trabajo en caso de llegar a la alcaldía mocoritense, lo cual va a ser marcado por los tiempos electorales.

“Cuando menos que se nos dé la oportunidad de participar, que se les diga a los otros aspirantes que aquí también estamos nosotros, que hay una visión diferente, yo soy simpatizante de Morena, no tengo registro, durante gran parte de mi vida, casi toda mi vida he estado con la izquierda; en esta caso, el partido tendrá su propia estructura y nosotros como aspirantes, y luego como candidatos, pondríamos nuestra estructura, nuestro equipo”, dijo.

Francisco González junto a su equipo de colaboradores. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

González Gastélum explicó que están en busca de un proyecto que genere desarrollo a través de valores, educación y la búsqueda de inversiones para impulsar el crecimiento del municipio, “he estado platicando con algunas personas y me motiva lo que me dicen, pero no es el momento ni tampoco me dedicaré a denostar a nadie, todos somos amigos finalmente”.

Señaló además que, en una plática reciente, le sugirieron la unidad al interior del partido, a lo que respondió que sí, pero también afirma que busca demostrar primero lo que puede ofrecer junto con el equipo de trabajo que está formando que le pueda servir a quien sea candidato a gobernador.

Francisco González estuvo acompañado por quienes conforman su equipo de colaboradores como José María Jiménez Leyva, Ernesto Ríos Rocha, Fernando Arce López y Carlos Lío.