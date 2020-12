Francisco René Bojórquez es el nuevo cronista de Angostura

Angostura.- El reconocido escritor y cronista Francisco René Bojórquez Camacho fue nombrado hoy como el nuevo cronista vitalicio del municipio de Angostura, Sinaloa.

El anuncio se dio a conocer durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 29, donde se ratificó el nombramiento de la propuesta hecha por el Consejo de Cultura.

Uno de sus integrantes, Eduardo Romo, manifestó que Bojórquez Camacho fue elegido como la mejor opción para el rescate histórico y cultural del municipio. Y seguirán en el rescate de las raíces angosturenses.

Francisco Bojórquez manifestó su sentir y su compromiso ante el nombramiento. "Es un compromiso serio porque me están nombrando para ser el encargado de llevar la historia, la cultura municipal, de investigar y difundir. No es fácil trabajar en este oficio porque hay muchas verdades de los hechos. El oficio exige que un cronista siempre esté leyendo y tenga una capacidad de análisis y no sea parcial.Yo estoy listo para esta responsabilidad".

El nuevo cronista tomará protesta en los próximos días durante un acto protocolario para presentarlo ante la comunidad de Angostura.