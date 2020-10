Franck Figueroa hace un llamado a alcaldesa de Angostura por la mortandad de peces

Angostura, Sinaloa.- En días recientes se dio a conocer por redes sociales y en algunos medios de comunicación la aparición de peces muertos o moribundos en la localidad de Playa Colorada, Angostura, así también, en algunos campos pesqueros del municipio vecino de Guasave.

El problema no fue sólo en los campos pesqueros también sucedió en las granjas engordadoras de camarón aledañas a donde se presentó dicho fenómeno.

Las causas aún no son claras y se cree que son varios los factores que interactuaron ya sean ambientales o humanos.

"En éste último, hago hincapié, ya que no se ha destinado el recurso para el mantenimiento correcto de los sistemas esturianos o marismas que comunican con estos campos pesqueros y/o acuícolas, claramente me refiero al desolvamiento de dichos sistemas", recalcó el Presidente del Partido Verde Ecologista en el municipio de Angostura, Juan Francisco Figueroa Urías.

Ésta es una de las teorías más fuertes que originó el problema, por qué la baja profundidad, el poco intercambio de agua, más la falta de lluvias en la zona favoreció el desplome en la calidad del agua, causando la disminución de los oxígenos en el sistema.

Agregó también Franck Figueroa, "hago un llamado a la Alcaldesa del municipio de Angostura, Aglaeé Montoya para que procure agilizar los protocolos que nos permitan saber con precisión y rapidez, eficacia y eficiencia, las causas de la mortandad de peces y camarón en el campo pesquero de Playa Colorada. Esto podría ser el inicio de una serie de problemáticas que afectarían a muchas familias angosturenses en salud, economía, etc."

"En el PVE contamos con un equipo de profesionales comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Preocupados y ocupados ya en atender este caso. Representamos una corriente de opinión con base social, destacando el cuidado del medio ambiente, 'con amor, justicia y libertad', como dice nuestro lema del Partido Verde Ecologista de México", enfatizó el líder verde.

"Es muy importante recalcar que el municipio tiene que voltear a ver al sector pesquero y acuícola. debe también poner más atención a fenómenos como éste y tomar las medidas adecuadas para evitar a toda costa lo que ha venido pasando en los últimos años en municipios como Escuinapa, donde estos sectores han sido afectados con severidad provocando más pobreza y necesidad en las comunidades pesqueras y acuícolas", enfatizó Figueroa.

"Recordemos que los sectores como la pesca y la acuicultura en la actualidad ya no reciben los apoyos que requieren para mitigar dichas necesidades, con $7,200 al año no van a salir adelante, se tiene que apoyar ahora aún más a estos sectores y no bajar la guardia en la gestión del mejoramiento o mantenimiento de los estuarinos y bahías, la preocupación debe ser mayúscula, porque además contamos con los campos pesqueros de Costa Azul y el más grande de éste país, La Reforma. así de grande debe ser nuestra preocupación y nuestra acción en búsqueda de soluciones. Cómo Presidente del PVE me declaro un aliado comprometido con las familias de los campos pesqueros, nos nesecitan", concluyó el líder del Partido Verde Ecologista en el costero municipio de Angostura.