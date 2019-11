Fuerte golpe a productores con recorte de presupuesto

Angostura, Sinaloa.- A raíz de que desaparecieron algunos programas de apoyo a la agricultura comercial, y aunque se incluye el precio de garantía para el maíz, no viene con base presupuestal. Con un recorte de 18 mil millones de pesos al campo fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Ante esta situación, están viviendo con total incertidumbre los productores que tenían la esperanza de obtener algo seguro en cuestiones del recurso del campo, aseguró el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras.

Señaló que debido a esta problemática los productores de Angostura se han inclinado en sembrar maíz amarillo, pese a que aún hay muchos agricultores que buscan la forma de sembrar maíz blanco. Destacó que para el trigo se ve un panorama no tan bueno, pero pudiera ser otra opción, porque genera menos costo el producirlo.

Detalló que aún existe el interés de los productores por sembrar maíz amarillo, pero la mayoría quiere sembrar maíz blanco.

Destacó que ya no cuentan con la seguridad de tener un precio adecuado para las cosechas. Agregó que varias herramientas que el gobierno les proporcionaba para asegurar rentabilidad a la agricultura desaparecen, como tener una presupuesto para comercialización, así como comprar implementos agrícolas con un pequeño apoyo del gobierno.

Pese a que el gobierno informa que los productores tendrán apoyos en otros sentidos, éstos aseguran no contar con la confianza de que se realice lo que dicen.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal señaló que la preferencia de los productores es sembrar cultivos que más se han adaptado a la región, entre los que destacan el frijol, maíz, sorgo y trigo.

“Son cultivos a los que se les tiene que invertir mucho porque son muy caros los insumos y está muy caro el costo de hacer un cultivo, y a lo mejor ahora no se va a poder invertir tanto. Si para sembrar maíz tenías que gastar 30 mil pesos por hectárea para realizar un buen cultivo, ahora no se va poder invertir eso”, citó.

Destacó que en esta región en el estado hay terrenos que no son muy productivos, y estas áreas no producen tanto como otras, de tal manera que algunos productores le han manifestado que estos terrenos ya no serán utilizados para siembra, porque los costos no salen.

Urías Cuadras señaló que para optimizar el recurso se deja de hacer tanto trabajo de labor en el suelo, menos trabajo mecánico, se trata de gastar menos diésel, además dijo que cuando no se tiene el recurso a la mano se utiliza menos fertilizante.