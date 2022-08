Fuertes gastos implica el regreso a clases en las familias del Évora, producto de la inflación en México

Mochilas, zapatos, calcetas, libretas y útiles escolares son algunos de los mayores gastos que realizan las familias en este próximo regreso a clases. Y es que el inicio del ciclo escolar representa una inversión fuerte para la economía del hogar, sobre todo con el incremento de los precios, producto de la inflación en México.

Inversión

Faltan solo unos cuantos días para que dé inicio el próximo ciclo escolar 2022-2023, y prueba de ello es la concurrencia de familias en el centro de la ciudad de Guamúchil que apresuradamente realizan las compras escolares para el regreso a clases de sus hijos.

Sin embargo, cabe destacar que sin duda representa un gasto fuerte para el hogar, pues algunas familias destinan hasta 2 mil pesos en compras de materiales, mochilas y otros elementos necesarios.

Aumento

Tal es el caso de la señora Célida Verduzco, quien subrayó que es notorio el incremento en los costos relacionados con la escuela.

“Yo invierto unos 2 mil pesos en general por mis dos niños de kínder y primaria”, informó.

De todas las compras escolares, la mochila es la que considera más costosa, pues algunos precios llegan hasta los 600 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad, mientras que algunas marcas más económicas cuestan entre 100 y 300 pesos.

“Este año destiné un poco más, porque todo está un poco más carito”, expresó.

Los zapatos, a su vez, sufrieron un aumento importante, pues el modelo colegial tiene un costo aproximado de 700 pesos, mientras que el modelo regular cuesta alrededor de entre 400 y 600 pesos.

Estrategias

Por su parte, la madre de familia Blanca Lilia Alcalá Flores señaló que para poder suplir el gasto que implica el regreso a clases de su hijo en nivel secundaria implementa estrategias, como hacer las compras de manera paulatina para evitar un gasto considerable.

“Yo compro poco a poquito, porque todo no puedo, está muy caro todo”, precisó.

La señora Blanca Lilia Alcalá calculó gasta mil 500 pesos en mochila, zapatos y tenis, exceptuando el uniforme de educación física, que tendrá que esperar un tanto más.

“Yo solamente tengo un hijo y batallo, ahora los que tienen tres”, lamentó.

Debido a que los ingresos en el hogar no son fijos, ella recurre al ahorro para poder administrar los gastos.

“Yo lo poquito que agarro, lo voy ahorrando, porque luego no alcanza”, indicó.

Estragos financieros

Así lo reafirmó la señora Sugey González, quien ya sufrió un golpe al bolsillo con el regreso a clases de su hijo a la preparatoria, un nivel que no es apoyado por el Gobierno en uniformes y útiles escolares, por lo que implica una inversión mayor.

“Me fue muy mal con los gastos, los uniformes están carísimos”, expresó.

Al respecto, destacó que en efecto los costos de los productos escolares han sido un factor que merma la economía, sobre todo en el inicio del ciclo escolar.

“Entre tanto gasto, nos dejan en la ruina, no vamos a comer esta semana”, dijo.

Aunado a ello, precisó que además se deben costear los libros didácticos, lo cual representa otro gasto más que deben realizar los padres de familia.

“Si no me preparara con anticipación para estas fechas, no diera con el gasto”, enunció Sugey González.