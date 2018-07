No hicieron los trámites para regularizar las unidades

Mocorito, Sinaloa.- En conferencia de prensa, los regidores del PRI, encabezados por Antonio Gutiérrez, resaltaron que ven mucha falta de voluntad para hacer las cosas como se debe en el Ayuntamiento, pues todavía circulan unidades propiedad de la comuna sin el logotipo oficial del municipio, pese a que ellos ya los proporcionaron, y, peor aún, sin placas.

Los ediles mocoritenses señalaron que hay varios temas pendientes en la mesa de discusión y en los próximos días checarán cómo van los avances.

“Les falta voluntad o de plano no hay instrucción por parte de la secretaría de presidencia para la colocación de las calcomonías a los carros que nos habían comentado que estaban pendientes. Además, ya se venció el plazo y algunas unidades todavía no traen sus debidas placas y creo que no se hicieron los trámites para regularizarlos. ¿Qué está pasando pues?", se preguntan los regidores priistas.