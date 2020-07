Funcionarios de Mocorito comprueban no hacer mal uso de la caja chica

Mocorito, Sinaloa.- El cabildo del municipio de Mocorito, acordó quitarle el beneficio de la caja chica a todos los funcionarios que tenían acceso a ella, a excepción del alcalde Guillermo Galindo Castro, esto como parte de la austeridad y del buen manejo de los recursos y transparencia.

Guillermo Galindo Castro, presidente municipal, aclaró que las cajas chicas no están mal gastadas y que me lo personal él recibe una caja chica de 30 mil pesos. Además detalló que los 60 mil pesos que se gastaron en el viaje a la ciudad de Ontario, no salió de la caja chica.

“Ese recurso sale de una solicitud que se hace por una invitación que nos hace directamente la ciudad hermana de Ontario por gastos a comprobar de 60 mil pesos, vuelvo insistir no son de la caja chica. Con ese dinero que dejamos seis personas, cuatro regidores uno de cada fracción, y con ese dinero se compraron camión de ida y vuelta, se rentó un carro, gasolina, hospedaje y alimentación”, comentó.

En otro tema también señaló que tuvieron problemas cuando se adquirieron los transportes escolares en la ciudad de Phoenix y que por cuestiones de cambio en los lineamientos de la ley aduanal en su momento no se pudieron cruzar y como debían hacer gastos operativos y de permanencia de los autobuses se gastaron 30 mil pesos.

Señaló que todo el recurso de lo que él maneja en lo personal es para el tema del Ayuntamiento y que no es de los que manejan la caja chica para cuestiones personales. “Eso jamás lo voy a hacer”, finalizó.

Por su parte Jaime Angulo, tesorero municipal, señaló además que hasta la fecha queda pendiente de que Noé Contreras Avendaño, secretario del Ayuntamiento, cancele su caja chica pese a que desde el día lunes 13 era la fecha límite para que este trámite queda finalizado.

Por otro lado el funcionario, agregó que desde el inicio él estuvo contando con una caja chica con el importe de 20 mil pesos.

“Desde el inicio el yo estuve contando con una caja chica con el importe de 20 mil pesos audítanos al cien por ciento de tal manera que se renueva siempre y cuando se comprueben los 20 mil pesos con facturas en donde presentas gastos meramente operativos. Jamás se pudiera dar la comprobación en facturas por encima del importe que tengo registrado contablemente”, citó.

El tesorero, señaló que el hecho de que salgan dos cantidades por casi la misma cantidad en esos registros, se puede dar debido a que cuando comprueban un gasto que se hizo se va liberando saldo de la caja chica.

