Funcionarios de Salvador Alvarado con temor a contagiarse de Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- El Covid-19 se ha vuelto la peor pesadilla de todos los ciudadanos, entre ellos los funcionarios municipales de Salvador Alvarado, pues tras el lamentable fallecimiento del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien perdió la batalla contra esta enfermedad, existe aún más el miedo de poder contagiarse y con ello fallecer, pues el ser funcionario implica tener mucha actividad y contacto con la ciudadanía, lo que pone en riesgo su salud.

Al preguntarle a los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado si existe el temor de ser atacados por el coronavirus, sus respuestas coincidieron, significando esto que efectivamente se cuenta con pánico por llegar a ser contagiados y con ello fallecer por complicaciones como le sucedió al alcalde.

Al respecto, el regidor Romeo Gelinec Galindo, quien ya padeció esta terrible enfermedad, menciona que al pasar por el virus llegó a pensar que no lograría ganar la batalla, por complicaciones de diabetes, sin embargo, afortunadamente logró salir adelante y hoy en día sus cuidados siguen siendo minuciosos, para evitar la reinfección y pasar por malos ratos como anteriormente.

Por otro lado, el edil Everardo Meléndrez Hernández manifestó que esta pandemia es una situación que ha afectado fuertemente, debido a que se ha convertido en un problema primordial para toda la ciudadanía, detallando importante la conscientización de la ciudadanía para seguir los protocolos de salud.

“La pandemia la veo como el peligro número uno tanto en el municipio, en el estado, país, así como a nivel mundial, esperemos la gente haga consciencia, sea responsable y usemos nuestro cubrebocas y todas las recomendaciones del Sector Salud”, señaló el regidor.

Meléndrez Hernández externó que el contagiarse es un tema que lo tiene con pendiente, por no saber la reacción que pueda mostrar.

“Sí tengo miedo, porque no sabría cómo reaccionaría mi cuerpo, y me da pendiente, debido a eso me cuido mucho”, señaló. De igual manera, reiteró que el temor de fallecer a consecuencia del COVID-19 está presente.

Para finalizar, el regidor de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo, manifestó que esta situación le es preocupante debido a la falta de información a tomar las medidas pertinentes.

Destacó que de igual manera, como en otros funcionarios, el temor por contagiarse y perder la vida está presente. “Con los fallecimientos que se han presentado nos demuestra que somos susceptibles de vernos afectados por una posible infección y de lo que eso pueda conllevar, me siento tranquilo y siempre busco tener los cuidados”, concluyó el regidor.