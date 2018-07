Funcionarios en revisión cada seis meses: Aglaeé

Angostura, Sinaloa.- Actitud de servicio, equidad e inclusión y perfil idóneo serán los puntos principales a tomar en cuenta para quienes estarán acompañando a la presidenta electa en Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en su administración.

Asimismo, agregó que a más tardar a finales del mes de agosto darán a conocer a los titulares del área de Tesorería, así como Secretario del Ayuntamiento, esto con el afán de tener las piezas clave para la entrega de recepción.

Departamento de Tesorería Municipal / Fotografía Daniel Ayala EL DEBATE

Serán el 1 de noviembre cuando la nueva administración en Angostura entre función. Hasta entonces Aglaeé Montoya Martínez se estará enfocando en seleccionar el personal que habrá de trabajar con ella en pro de la ciudadanía angosturense.

Sin embargo, desde estos momentos la presidenta municipal electa ha enviado un mensaje para todo el ciudadano y los posibles empleados, "a quienes estarán colaborando con nosotros, decirles que estarán siendo evaluados cada seis meses y será la población la que nos indique si las metas propuestas se han cumplido, de eso dependerá que nosotros sigamos. Quien no dé resultados, no escatimaremos o me temblará la mano para decirle gracias y con permiso", informó Aglaeé Montoya Martínez, presidenta municipal electa.