Fundación EL DEBATE IAP regala sonrisas a niños en Angostura

Sinaloa.- La risa de los niños y la algarabía de saber que recibirían regalo, dulces y pastel se vio reflejada cuando la maestra Jesús Yoselín Beltrán Reyes, responsable del jardín de niños Benito Juárez, ubicado en la comunidad Valentín Gómez Farías, Angostura, les informó que recibirían obsequios de parte de la Fundación EL DEBATE IAP.

“La verdad, estaban muy tristes porque no pudimos hacer en diciembre la posada, y cuando les llamo para decirles que vendrán a darles juguetes y regalos brincaron de felicidad”, dijo Jesús Yoselín Beltrán Reyes.

La maestra de grupo y responsable de todo el proceso administrativo del plantel unitario se dijo emocionada desde el momento que la contactaron de la Fundación y le dijeron que sus alumnos serían beneficiados con estos obsequios.

Y aun cuando los niños no pueden estar en encuentros de mayor aglomeración, se mostraron felices, dijo, porque los tomaron en cuenta, y a decir de ella, los niños agradecieron a la Fundación los apoyos.

“A mí en cuanto me contactaron desde Culiacán me sorprendió, porque, la verdad, nunca imaginé que de tan lejos, pues desde Culiacán me llamaron, y luego de EL DEBATE de Guamúchil, y hoy aquí estamos felices con su presencia recibiendo los regalos que se les va a hacer llegar a mis niños.”

La maestra Jesús Yoselín emocionada dijo que en ese momento les cayó la felicidad, porque son beneficiados con este tipo de eventos, que nunca imaginó que en un lugar tan lejos fueran a llevarles este pedazo de dicha a los peques de su jardín de niños.

“Solo queda darle las gracias por este gran beneficio para los niños, porque este tipo de detalles hacen que uno se sienta querido”, mencionó la maestra del kínder Benito Juárez de la comunidad Valentín Gómez Farías.