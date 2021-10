Fundación Mayla tendrá campaña de esterilización mañana en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- De nueva cuenta la fundación “Mayla” llevará a cabo una campaña de esterilización canina y felina este 30 de octubre en el Club de Leones en Guamúchil a partir de las 08:00 horas, informó el representante Alfredo Díaz.

Mencionó que se tiene una meta de esterilización de más de 100 animalitos superando así la campaña anterior donde se lograron 104.

Informó que las personas interesadas en llevar a sus animalitos deben cumplir con los siguientes requisitos; ayuno de 12 horas sin agua ni alimento, bañados sin garrapata o pulgas, perros con correa, gatos en jaula o cartón, llevar toalla de preferencia a su medida, deben ir en condiciones saludables es decir no desnutridos, diarrea o anémicos, no en celo así como no perras ni gatas lactantes, no paridas, esperar 45 días, retirar cachorros y esperar una semana para esterilizar así como deben ser mascotas a partir de los 4 meses.

Alfredo Díaz, informó que el costo será de tan solo 350 y que los beneficios de esta campaña para los animalitos es que se previene tumores, previene enfermedades, alarga la vida de los animales, ayuda a corregir comportamientos indeseados entre otros beneficios.