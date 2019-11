GN pondrá orden en conflicto de las tierras en La Ilama

Angostura, Sinaloa.- Ante los conatos de violecia que se han presentado, el clamor de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez fue escuchado por el presidente de la República quien ordenó el arribo de los elementos a Angostura lo antes posible

Luego de que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez clamara el apoyo de los elementos de la Guardia Nacional para controlar los conatos de violencia que ya se empezaban a dar en el conflicto de las tierrras en el ejido La Ilama, su petición tuvo eco en el presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, quien en su tradicional conferencia mañanera de hoy, tocó este tema y de paso giró instrucciones para que a la brevedad posible arriben los elementos a Angostura y pongan orden.

Al saber la noticia, Montoya Martínez agradeció el apoyo dado a que el estado y el municipio se estaban metiendo en el tema, cuando en realidad este detalle es agrario de competencia federal y gracias a la participación de los elementos de la Guardia Nacional seguro habrá más orden.

Además comenta que la semana pasada fue invitada a una importante reunión de mesa de diálogo de seguridad del estado y ahí estuvieron presentes todas las personalidades de alto rango que integran dicha mesa y lo que surtió más efecto fue que la escucharon a detalle y constataron que realmente es este conflicto es un problema latente de todos los días.

Todos los días me acuesto y me levanto pidiéndole a Dios que este presente en los corazones de ambos grupos para que no se conflictuen".