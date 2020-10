Gabriela López Iribe toma las riendas del DIF Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Pier Angely Camacho Montoya, alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, confirma que Gabriela López Iribe cargará ahora con una nueva responsabilidad en el Sistema DIF, al desempeñar las funciones de presidenta y directora hasta finalizar la administración.

"No es por presumir pero el equipo DIF, mi familia DIF como les llamó siempre me respaldó, me apoyó en todo lo necesario, siempre estuvo ahí en cualquier situación que se presentaba y nos tocó vivir las peores contingencias que puede tener una administración y todos en equipo salimos a ayudar a los que lo necesitaban", expresó la presidenta municipal.

"Además estábamos al pendiente de todas las necesidades que en su momento requería la ciudadanía alvaradense y Gabriela López Iribe ha sido una gran directora de la institución, por tal motivo ella seguirá al frente del Sistema DIF, en la operación y organización lo que resta de la administración", detalló la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz.