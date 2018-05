Ganaderas están estables pese a crisis alimentaria

Guamúchil, Sinaloa.- Apesar de que los últimos meses los ganaderos de Salvador Alvarado han pasado por situaciones no tan favorables como la escasez de alimentos, los presidentes de dichas organizaciones del municipio manifestaron que las dependencias se encuentran estables financieramente y en gestiones para bajar apoyos para el gremio.



Honorio Camacho Angulo, presidente de la Asocia-ción Ganadera Local General Productores Pecuarios de Guamúchil, manifestó que desde la fundación de la organización la cual dirige, siempre han buscado el bienestar de los más de 130 socios que la integran.

La situación de nosotros es muy favorable, vamos bien, es una ganadera que está sobreviviendo, estamos saliendo adelante gracias a que tenemos mucha unidad.

De la misma forma dijo que están trabajando día a día para fortalecer las finanzas. “Todos los socios somos bien unidos y trabajamos para sacar la ganadera adelante, hacemos ri-fas, vendemos alimentos, semillas, minerales, todo esto nos conlleva a que podamos sobrevivir, ya que no le estemos metiendo dinero de nuestra bolsa a la asociación”.

A su vez, Honorio Cama-cho enfatizó que ya tienen pasado de cinco años de la fundación de la ganadera. “Tenemos equipo para empacar pastura, para movilizarla, una camioneta doble rodado, eso nos ayuda mucho a que estemos activos, sirviéndole a los socios. Para concluir mencionó “estamos incorporando a nuevos socios, el único requisito que nosotros pedimos es que tenga ganado y que no venga con fines de pleitos o a crear divisionismo, quienes nos dedicamos a la ganadería no somos de conflictos, somos gente de campo de trabajo”.



Por su parte, Agustín Fierro, presidente de la ganadera Local de Salvador Alvarado, dijo que en las próximas semanas se estarán concretando apoyos para los ganaderos de la organización que él representa. “Sabemos que vendrán apoyos para los ganaderos, todavía no nos han dicho de cuánto va ser el apoyo, ya hablamos con Daniel Osuna, muy pronto estaremos concretando esos detalles, estamos es-perando las trillas de maíz para ver si así se mejora un poco el panorama, ya que actualmente continuamos con escasez de pasturas.”