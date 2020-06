Ganaderos de Angostura sufren con el robo de animales

Angostura, Sinaloa.- A los productores pecuarios de Angostura cuando no les llueve les llovizna, muestra de ello es que están siendo víctimas de los delincuentes, al presentarse robos de animales, especialmente de cabras, borregos y puercos, cuyos corrales están en las orillas de los drenes y diferentes canales.

Maricela García Sánchez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Angostura, expresa que varios de sus agremiados que se dedican al giro de producción de bobinos y caprinos le han notificado este problema, que va en aumento quizá por la desesperación alimenticia que existe en muchas familias del municipio que a raíz de la pandemia se está presentando, pero eso no justifica los ilícitos.

Además detalla que las instalaciones de la Asociación Ganadera también ya fueron ‘visitadas’ por los ladrones, quienes aprovecharon la poca vigilancia y hurtaron el clutch de una máquina empacadora de alimento, situación por la cual están detenidos en sacar adelante algunos pendientes.

“Afortunadamente en lo que es el ganado vacuno no se han presentado robos, pues hasta hoy no me han llegado quejas, pero en cabras, borregos y puercos sí tenemos varios casos.

Ya pusimos denuncias para que la Policía refuerce la vigilancia y controle la situación, pero, la verdad, las cosas sí están muy complicadas, dado a que no hay suficientes elementos como para que constantemente las patrullas estén haciendo rondines por estos lugares y no se vaya a afectar a más compañeros. Ocupamos que detengan los robos, porque además de los animales, también se están llevando las bombas de los pozos de agua y otras cosas que son mínimas pero los están afectando”, afirma Maricela García.

