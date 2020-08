Ganaderos de Mocorito han gastado mucho para sacar adelante a sus animales

Mocorito, Sinaloa.- Hasta ahora, en el municipio de Mocorito no se han registrado casos de mortandad de ganado debido a la falta de agua o alimento, pues los ganaderos han puesto todo su esfuerzo en sacar adelante sus hatos y evitar pérdidas, señaló el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, Juan Leonel Montoya Bojórquez, quien además indicó que con las recientes precipitaciones pluviales registradas en el municipio, avizoran que la situación mejorará.

El líder ganadero especificó que el problema de la mortandad no se ha registrado porque los ganaderos han hecho un gran esfuerzo y han gastado mucho dinero para poder sostener a sus animales, comprando desde 20 hasta alrededor de 50 pacas algunas. “Ese es el motivo por el que no se ha muerto, pero si no se hubieran propuesto sí se hubiera muerto mucho ganado porque hubo mucha necesidad y hasta la fecha, sigue habiendo”.

Agregó que desde el mes de abril y lo que va del mes de julio han atravesado una situación complicada por la falta de pastura y agua, problemática que se ha vivido en toda la geografía mocoritense al ser un municipio temporalero.

Asimismo, en una acción de solidaridad con el gremio, mencionó que la paca buena, que no va suelta, la llegó a dar hasta en 40 pesos, pero consiguió que le llevaran hasta las instalaciones de la Asociación pacas a 25 pesos, preció que respetó para que los ganaderos no se vieran afectados económicamente.

“Las estoy entregando a los ganaderos a 25 pesos y los mismos ganaderos miran la situación, que uno las está pagando a 25 pesos y así se las da a ellos también, pues les da gusto.”

Montoya Bojórquez agradeció también el apoyo recibido del presidente municipal y señaló que al parecer las cosas se van componiendo, ya que ha estado lloviendo y esto indica que pronto habrá pastura, lo que dará un respiro a los ganaderos.

“Ha habido unas tres o cuatro lluvias en diferentes zonas y ya va haber pastura, ya habiendo pastura descansan los ganaderos, porque se les viene el gasto de la siembra, se les viene el gasto del ganado y está muy dura la situación”, manifestó el líder ganadero.