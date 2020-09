Ganaderos de Mocorito se enfrentan a un panorama difícil por falta de lluvias

Mocorito, Sinaloa.- Aunque esta temporada ya se han registrado algunas lluvias fuertes en la zona temporalera de Mocorito, la situación no mejora para los ganaderos, pues esto no ha sido suficiente para darle un respiro y un impulso a la actividad, lo que ha hecho que algunos comiencen incluso a vender su ganado.

Desde hace meses, Leonel Montoya Bojórquez, presidente de la Asociación Ganadera local de Mocorito, ha señalado la difícil situación por la que el gremio está atravesando, que no les permite ver ganancias en su actividad; por el contrario, ya no ven redituable dedicarse a la ganadería.

“Ahorita lo que está fuerte es que no quieren servir las aguas. Los tiempos están muy feos para los ganaderos y algunos están hasta vendiendo casi todo el ganado por el tiempo que estamos pasando. La zona temporalera es muy traicionera porque si no hay agua, no hay pastura”, explica el líder ganadero.

Además, agrega que la situación no es propia de un solo lugar o comunidad del municipio, sino que se ha generalizado, pues lo mismo sucede en la zona sur, la zona norte o central.

Montoya Bojórquez expresa que sí se ha solicitado apoyo para ver si puede mejorar la situación, pero no ha sido posible: “todo está muy abandonado, no hay beneficios de nada y el ganadero va a tener que dejar de ser ganadero porque está criando vacas y comprando pastura sin tener ganancia. ¿Cómo le va a salir? No hay futuro”.

Cabe recordar que hace unos meses, la Asociación Ganadera recibió un apoyo por parte del Gobierno municipal que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro. Apoyo con el que, el presidente de la Asociación declara, pudieron pasar unos meses abasteciendo el alimento de los socios.

“Estuvimos vendiendo como dos meses y medio pacas baratas a como las comprábamos con el apoyo que nos dio él, pero los apoyos siguen siendo insuficientes. Es lo único que hemos tenido por parte del Gobierno, y sí es cierto que ya llovió, pero hay que ir a la zona de Mocorito y no hay milo, no hay pastura. Lo que tenemos que decir es que necesitamos que nos ayuden porque es difícil la situación que estamos pasando”, menciona.

Finalmente, además de hacer el llamado a los gobiernos a voltear a ver al sector ganadero, hace hincapié en que el apoyo no es personal, sino que es un apoyo para todos los ganaderos, pues en Mocorito, Pericos, en todas las rancherías del municipio, la situación no es nada favorable, pues no ha mejorado en estos meses al ser pocas las lluvias que se han registrado, por lo que esperan que en este mes y el próximo las cosas puedan mejorar.