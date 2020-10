Ganaderos del municipio de Mocorito están en una seria crisis

Mocorito, Sinaloa.- Ganaderos del Pueblo Mágico de Mocorito visualizan una de las peores crisis de los últimos años en el sector debido a que no tienen alimento para las reces, los abrevaderos almacenaron agua para mitigar la temporada a raíz de que las lluvias fueron escasas y además no cuentan con algún tipo de apoyo por parte del Gobierno Estatal ni Federal que los venga a motivar para seguir en la actividad.

Leonel Montoya, presidente de la Asociación Ganadera de Mocorito, afirma que esta temporada será completamente de pura ruina y de aquí en adelante se tendrán serias complicaciones para mantener y sacar a delante al ganado.

"Las lluvias que cayeron fueron pasajeras y de escasa intensidad, por eso no se dieron como se esperaba las siembras de pastura y forrajes que sembraron los ganaderos para de ahí estar alimentado sus vacas y lo pero del caso es que las cosas se pondrá más feas porque no hay milo ni agostaderos buenos, lo único que se tendrá a la mano será la pastura del cacahuate pero es muy poca, no va alcanzar para lo que necesitamos y vamos a tener serios problemas.

Los represos eran una esperanza de almacenamiento de agua pero en general están secos y los ganaderos que están alejados pues tendrán que llevar el agua en remolques, camionetas, cisternas, en lo que puedan porque si no se les van a morir de hambre y de sed las vacas.

Ya platicamos con el presidente "Memo" Galindo sobre toda esta situación y posibles apoyos y quedó de resolvernos pero quien sabe con qué será y tampoco dijo cuando. Este año el gobierno no nos apoyó con nada pero lo mismo sucedió el año pasado y el antepasado, es por eso que está muy fea la cosa.

Los ganaderos ya estamos resintiendo la falta de alimento para los animales, no hay pastura, si hacemos un recorrido por las rancherías nos damos cuenta que hay pura ruina.

En todo Mocorito somos 3 mil 700 ganaderos que ya no hayamos la puerta, a todos por parejo nos está llegando la ruina y muchos mejor están optando por vender pero sería muy bueno que el gobierno destinara un apoyo para los ganaderos, ya sea en económico para comprar pastura o que nos la venda barata", asegura Leonel Montoya.