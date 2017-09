Ganado invade el Parque Mirador de la Presa Buelna

Guamúchil, Sinaloa.- A tempranas horas de ayer, entre las 08:00 y las 08:30 horas, ciudadanos muy molestos denunciaron a través de una llamada telefónica a esta casa editorial que más de 50 vacas se encontraban haciendo destrozos en el Parque Mirador la Presa Eustaquio Buelna.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

DAÑOS DE LAS VACAS.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos en el lugar, (los cuales no quisieron mencionar nombres, por la inseguridad que hay en el municipio), comentaron que el ganado causó daños en la parte de abajo de la presa, donde se encuentran los juegos, ya que se anduvieron por todo el lugar llenándolo de lodo, pese a que intentaron detenerlas, no obstante, subieron por las escaleras que están al costado de los baños públicos hasta llegar a la parte de arriba del Mirador, donde se recorrieron la zona, pasando por encima de las plantas y césped que hay en el lugar, sin embargo, no fue todo, ya que al tomar el camino de regreso por la avenida Mariano Matamoros causaron severos daños en los jardines de la entrada, eso sin dejar de lado que cruzaban de lado a lado, atravesándosele a las personas que van a caminar; asimismo, iban por la trotapista y área de ciclistas, dejando a su paso desagradables desechos.

LLAMADO.

Las personas en el lugar mencionaron que era una lástima que las personas no tuvieran la consciencia de cuidar algo tan bonito que desde hace mucho tiempo no tenía el municipio; señalaron que las autoridades deberían de cuidar de él y sancionar a los dueños del ganado por los daños causados.

Por otro lado, argumentaron que tras percatarse que las vacas estaban causando destrozos, hicieron una llamada a la Policía Municipal para informar, sin embargo, llegaron demasiado tarde, porque ya se habían marchado.