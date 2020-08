Gerardo sueña con tener un museo artesanal en Chinitos, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Gerardo Espinoza Angulo, originario de Chinitos, Angostura, quien por cierto es productor y destacado artesano en bule, sueña con algún día establecer un museo en dicha sindicatura para darle a conocer a los pobladores y visitantes del municipio todas las llamativas creaciones que se hacen con este tradicional material que literalmente estaba olvidado.

Espinoza Angulo, quien cuenta con 66 años de edad pero desde hace 12 se dedica de lleno al distinto trabajo artesanal en bule, producto que también es conocido como jícara, jumate, guaje, entre otras definiciones, expresa que en su tierra natal, Chinitos, tiene un predio agrícola exclusivamente para sembrar este producto que utiliza para la realización de sus creaciones así como también para proveer a sus colegas que están en diferentes municipios de Sinaloa.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“La idea de hacer este tipo de arte me nació cuando compré dos bules chiquitos y me di cuenta que esto fue lo primero que se usó en la humanidad para agarrar o almacenar cosas hace miles de años y estaba muy olvidado, entonces me dio por quebrar los dos bulitos, sacarles la semilla y empezarlos a producir.

Luego visité Difocur, donde hacen arte en bule, y ahí me dijeron que batallaban mucho para conseguir bules y hacer las obras, se inmediato les dije que no anduvieran batallando, que yo me iba a encargar de sembrarlo para ellos y así empecé a visitar a todos los artesanos.

Tengo recorrido desde El Rosario hasta El Fuerte y del estado de Puebla hasta Sacramento, California acudiendo a expos artesanales a dar a conocer lo que hacemos en Angostura.

Estoy reviviendo una tradición de muchos años y la ciudadanía lo ha aceptado muy bien, está contenta, le gusta lo que hacemos pero en los últimos años las cosas se han puesto muy críticas, pues la gente quiere bules pero no tienen dinero.

Los bules que trabajo sirven para el agua, para echarle tortillas, cacahuates, galletas, chocolates, en fin, todo lo que se desee. Ahorita una muchacha de México pero que está viviendo en Los Cabos me está pidiendo bules grandes para almacenar cacao, además con los bules que produzco se pueden hacer wiros musicales.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

Como se pueden hacer miles de cosas con los bules, yo estoy interesado en crear un museo en Chinitos para que sea un atractivo del pueblo, de paso darle mayor proyección a lo que hacemos”, explica el artesano en bule, Gerardo Espinoza.