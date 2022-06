Gestiona Jumapaang una importante obra para Batamotos, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Sabiendo los fuertes y constantes problemas de agua que tienen los habitantes de Batamotos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, tras indicaciones del alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, trabaja en la gestión para lograr una importante obra que, sin duda, beneficiará en gran medida a Batamotos y vendrá a solucionar el desabasto del vital líquido en los hogares.

Así lo dio a conocer Arnoldo López Valenzuela, gerente Técnico Comercial de la paramunicipal, quien además detalló que el objetivo de la administración 2021-2024 es claro, dignificar los servicios básicos y proveerle calidad a la ciudadanía.

"Sabemos que en todas las comunidades hay necesidades y de alguna u otra manera las estamos atendiendo, dándole solución a la brevedad posible, pero es una realidad que estamos centrados en Batamotos, en darle a la gente de ahí un mejor servicio de agua", manifiesta el funcionario municipal.

López Valenzuela expresa que lamentablemente las zonas altas de dicha comunidad no están recibiendo agua, de hecho se está auxiliando y abasteciendo a las familias con pipas dado a que el flujo de agua no les llega, la presión del bombeo no es suficiente.

"Seguimos gestionando para Batamotos la realización de un pozo más cerca de la comunidad porque el que lo abastece está a 11 kilómetros de distancia aproximadamente y naturalmente eso es lo que hace perder fuerza. Si nosotros logramos aterrizar el proyecto de hacer un pozo más cerca a la comunidad y construir un tanque elevado, sin duda, sería la obra del trienio, ya que vendría a solucionarle definitivamente todos los problemas de desabasto de agua potable", afirma Arnoldo López Valenzuela.

El gerente Técnico Comercial de Jumapaang resalta que tienen un gran compromiso con los angosturense, por ello se lucha día a día para que no les falle la distribución y además que reciban un servicio de calidad, ante eso la paramunicipal está realizando muchas importantes acciones en diferentes comunidades.