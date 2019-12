Gestionan apoyos para pagar deuda con Conagua

Mocorito, Sinaloa.- El problema de la deuda que Junta de Agua Municipal y Alcantarillado de Mocorito, (Jmapam) tiene con Conagua, no se ha solventado. Fernando Nájar López, gerente de la Jmapam, señaló que no se ha logrado establecer una línea de comunicación con Conagua.

Informó que están haciendo gestiones a nivel local, ya que una parte de la deuda pasó al SAT. Detalló que la deuda es de cinco años y en total se deben 102 millones de pesos, de los cuales buscan pagar solo 18 millones.

Hace unos día tuve contacto con el área de fiscalización de Conagua y ahorita le estamos dando un seguimiento con ellos”.

Agregó que tienen algunos saldos que quizá logren entrar en convenios, pero para darle solución a otros saldos es probable que tengan que realizar una visita hasta la Ciudad de México para ver si logran algo porque se encuentran en manos del SAT.

“El SAT no nos puede hacer ninguna condonación, entonces estamos haciendo la gestión en lo local. Nosotros estamos de acuerdo en pagar pero no esa suma estratosférica que no cualquier organismo puede pagar”, dijo Nájar López. Cabe mencionar que esta deuda viene desde el año 1994, y son históricas.