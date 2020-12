Gestionarán reparación de calles en fraccionamientos de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Dado a que algunas colonias de la ciudad de Guamúchil se encuentran en muy mal estado, y ya que constantemente se reciben notificaciones de la ciudadanía de Salvador Alvarado pidiendo apoyo para que se le dé solución a esta situación, la alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, dio a conocer que emprenderá poder gestionar con el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, un reencarpetado con la finalidad de que los alvaradenses puedan transitar con mayor facilidad y así contar con mejores condiciones.

Respecto al tema, Camacho de Ortiz manifestó que aún no se tiene un estimado para poder presentar y emprender este proyecto, ya que se necesita analizar cuánto sería la cantidad aproximada necesaria para llevarlo a cabo y así poder gestionarlo y saber si será una respuesta favorable en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, o viceversa, en que no se logre proyectar.

Sin embargo, la presidenta sustituta comentó que tienen la esperanza de poder obtener una buena aceptación por parte del gobernador del estado de Sinaloa, ya que gracias a su solidaridad y gran desempeño se han podido concretar varios proyectos en el municipio de Salvador Alvarado. “Yo confío en que sí nos podrá apoyar, y la verdad es un aliado y amigo del municipio y ha estado comprometido en estarnos apoyando”, citó.

Cabe mencionar que no solo la presidenta municipal sustituta se encuentra al tanto y pendiente de esta situación, sino también algunos regidores, tal es el caso de Romeo Gelinec Galindo, quien anteriormente mencionó que se necesita que se emprenda un programa para el revestimiento de algunas calles, como del raspado, y debido a que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para solventar los gastos es necesario contar con el debido apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, en donde expuso lo siguiente: Esto no puede esperar hasta el año que entra, porque corren el riesgo de que será demasiado tarde, y aparte el año entrante es electoral y muchas figuras públicas querrán aprovechar ese marco para decir que están trabajando.