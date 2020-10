Gilberto Lugo expone a Japasa por mandar agua contaminada a hogares de Guamúchil

Sinaloa.- Ante una serie de problemas en el drenaje del municipio de Salvador Alvarado el edil Gilberto Lugo aseguró que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no está atendiendo la responsabilidad plena que tiene.

Aseguró que el problema es que el agua del drenaje está cayendo en el reservorio del rio que posteriormente lleva el agua a los hogares de los guamuchilenses lo cual calificó como una situación completamente irregular.

“Japasa está tirando el agua al río, cosa que no debe de hacer. Lo grave en este caso es que la está tirando en el reservorio de agua. Es un chorro grande el que está cayendo al río a donde después está agua es trasladado a nuestros hogares”, citó.

Detalló que esta situación está atentando en contra la salud de los guamuchilenses, además de estar violando las normas sanitarias y las normas que establece la Semarnat en el tema de ecología.

Destacó que incumple al momento de prestar un servicio y en donde está cobrando agua potable, drenaje y saneamiento.

“En este caso no cumple con esta parte porque no está atendiendo el tema de saneamiento. Todo el margen derecho del rio no esta siendo atendido y toda esa cantidad de agua está cayendo al rio y afecta al municipio de Angostura”, citó.

Esta situación la hemos atendido en el pleno del Consejo de la Junta y también en el Cabildo.

“Después de todo esto, sigue sin funcionar, pareciera que nuestras autoridades, responsabilizando principalmente al presidente municipal porque es el presidente del Consejo y tiene pleno conocimiento del asunto. Se ha invertido y se sigue invertido se sigue invirtiendo en el tema de los colectores, los cuales por sí solos no son la solución si no hay el manejo correcto en este caso del bombeo suficiente del carca o hacia la laguna”.

Aseguró que acudirán a Conagua, a Profepa, a Semarnat y también a Coepris porque dice que no se puede, ni debe permanecer indolentes ante esta situación que es grave.

El edil expresó que los vecinos de las colonias 5 de Febrero, Cuesta de la Higuera, fraccionamiento Los Ángeles, La Piedra, la 10 de Mayo y demás alrededores se han percatado de que este problema surgió hace tiempo atrás. El regidor también señaló que el drenaje de estas colonias es el que está cayendo al río.

Por último ponderó que se tiene una situación delicada de salud y que Japasa no está colaborando con el tema.

“Hay un acuerdo en el Congreso del Estado que pide que no corten el agua a los domicilio y Japasa arbitrariamente está cortando el servicio, es un derecho humano que tiene cualquier usuario y no deben de cortar el servicio”, comentó.