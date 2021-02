Gloria Himelda Félix Niebla niega registro como precandidata a la alcaldía de Mocorito por Morena

Mocorito, Sinaloa.- La actual diputada del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, apareció en la lista de precandidatos a la alcaldía del municipio de Mocorito por Morena.

Ante esto Félix Niebla, declaró que para ella esta situación no es de importancia. “No le presto atención y le restó total importancia puesto que soy una mujer de convicción y de lealtades. Sin dirigente de un sector”, comentó.

Resultó que Mario Zamora lo ha invitado a ser coordinadora de su campaña operativa por lo que no tendría razón alguna para querer estar en las listas de Morena.

En todo caso si quisiera buscar o aspirar a la presidencia municipal, lo hubiera hecho por mi partido”.

Confirmó que por la probable utilización de datos personales ha presentado una queja ante el INAI y una queja aclaratoria ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en donde reiteró que si hubo un mal uso de ellos se denunciará ante las instancias correspondientes.

Declaró que no puede hacer ninguna acusación a ninguna autoridad de Morena, debido a que la plataforma es abierta que puede ser utilizada por cualquier persona.

“Creo que no le debo de prestar mayor importancia a esta situación porque soy una mujer de probada lealtad, no solo partidista si no a lo largo de mi carrera política siempre me he manejado con mucha verticalidad y no dejaré que se ponga en tela de juicio”, finalizó.