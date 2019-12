Gloria López Ortiz es ganadora del sorteo EL DEBATE

Guamúchil, Sinaloa.- En el sorteo que periódico EL DEBATE realiza cada año con el objetivo de premiar a sus clientes, salió ganadora la señora Gloria López Ortiz de esta ciudad de Guamúchil, con el boleto número 00240.

La señora Gloria expresó sentirse muy contenta con la noticia que el personal de esta casa editorial le dio. “Llegó una persona, me dio los buenos días y me preguntó mi nombre para confirmar que yo fuera la persona indicada”, citó.

Señaló que le dio mucho gusto ser acreedora de este premio que no se esperaba. “Me dio mucho gusto al recibir la noticia, porque este dinero no lo esperaba y me hacían mucha falta”, dijo la señora Gloria.

Destacó que Dios la escuchó porque una noche antes le pidió ayuda para pagar una cuenta. “Anoche le platiqué con Dios y le dije que tenía una cuenta, que por favor me ayudará. Dios me escuchó”, dijo López Ortiz.

Informó que desde toda su vida ha comprado EL DEBATE, pero en la actualidad solamente lo compra tres veces por semana debido a la situación económica.

Ponderó que siempre que hay eventos organizados por esta casa editorial, ella participa y que esto se ha convertido en una tradición. “Siempre participé en el Loteringo pero nunca me saque nada, pero hasta ahora se me llegó mi suerte”, concluyó Gloria López.

Por último invitó a los ciudadanos para que compren este producto que es informativo y que les da a las personas la oportunidad de ganar un dinero extra.